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〇♢国産カウレザー約29cmキーホルダーストラップ calee風 スタッズワーク
商品番号 T59667205860
商品名

〇♢国産カウレザー約29cmキーホルダーストラップ calee風 スタッズワーク
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKです。値引き不可とさせて頂いております。他にも色々出品しています、よろしければご覧ください。全長　　　約33.5cmレザー部分約29.5cm約15ミリ巾スタッズスタンダードリベットニッケルスナップ金具国産二重カン付本牛革国産レザーMadeinJapan老舗の熟練工によってタンニンなめし、クロムなめしされたヌメ革です。パリッとしたフォーマル感がありながら、適度にコシがあり、柔らか過ぎず、経年変化が進行しても、型崩れしなないレザーです。最終画像の金具に、変更可能です、変更の場合はコメントくださいませ。値引き不可とさせて頂いております。caleeの物ではありません。#calee#スタンダードリベット#スポッツ#ウルフズヘッド#HTC#福禄寿#ルイスレザー#バンソン#ラングリッツ#ショット#トリプルシックス#カドヤ#ライダース#イタリアンレザー#テンペスティ社#エルバマット#リスシオ#CALEE#HTC#ビーズ屋公ちゃん#フラットヘッド#ゴローズ#天神ワークス#サムライクラフト#オモシーチャンネル#彫師#ナローベルト#ヤマダレン#タトゥースタジオヤマダ#オモシーチャンネルカラー...ブラック
http://narcologia.ru/goods/plaque627607.html
http://narcologia.ru/goods/diamond127858.html
http://narcologia.ru/goods/composite162654.html
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