【新品】VANS　USバンズ　キャップ　紺　★ORIGINAL CHECK

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商品詳細
★コメントなし即購入OK★送料無料★定形外郵便での発送ですVANS/USバンズの「ORIGINALCHECKSNAPBACK」のキャップです。フロントパネルにチェッカーボード柄にクラシックなVANSロゴのサークルパッチ、スナップバック部分にVANSミニタグ付きのスナップバック・キャップです。アメリカのVANSからの直輸入正規品で新品ブランドタグ付きです。●カラードレス・ブルー●サイズ約56cm〜61cm●素材表地：コットン100％裏地：ポリエステル100％質問ございましたらお気軽にコメントくださいませ。カラー...ブルー素材...コットン
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