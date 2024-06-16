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【新品】VANS　USバンズ　キャップ　紺　★ORIGINAL CHECK
商品番号 X32140634300
商品名

【新品】VANS　USバンズ　キャップ　紺　★ORIGINAL CHECK
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★コメントなし即購入OK★送料無料★定形外郵便での発送ですVANS/USバンズの「ORIGINALCHECKSNAPBACK」のキャップです。フロントパネルにチェッカーボード柄にクラシックなVANSロゴのサークルパッチ、スナップバック部分にVANSミニタグ付きのスナップバック・キャップです。アメリカのVANSからの直輸入正規品で新品ブランドタグ付きです。●カラードレス・ブルー●サイズ約56cm〜61cm●素材表地：コットン100％裏地：ポリエステル100％質問ございましたらお気軽にコメントくださいませ。カラー...ブルー素材...コットン
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