00s キャラ刺繍　ブラック　ベスト　セットアップ　M

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商品詳細
購入にあたりプロフィールの注意事項をご一読を願いします商品説明色:構成素材:裏地:その他:○表記は全て平置きcm 上から肩幅、身幅、着丈456262ウエスト、股上、渡り幅、股下、裾幅72ー9033357212ー24102○着画170cm細身着画が無い場合、着画は追加出来ません○商品は主に、古着、ヴィンテージ品です。多少の小キズスレ等ある場合があります。ご理解の上ご購入下さい。#marusannkaku_all#marusannkaku_setup
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