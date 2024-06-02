★未使用★MANUFACTURE OPEN YARD スニーカー イタルスタイル

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同時購入割引・2品同時購入 ー 5%引き・3品同時購入 ー 10%引き・4品以上同時購入 ー 20%引き ※4品以上購入し、 内1品でも1万円を越える商品がある場合は、 15%引きとなります。※同時購入を希望される場合は、コメントにて、その旨、ご連絡ください。MANUFACTUREOPENYARDのスニーカーです。未使用品です。イタルスタイルITALSTYLEで購入しました。※値段は、記憶では2万円ほどでした。サイズは28cmで、色はモスグリーンです。自宅保管となりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。