ルースターキングフェザーセット USED

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商品詳細
ルースターキングのレザーのフェザーとなります。元々付属していたボールチェーン等はございません。画像にある物のみのお渡しです。黒、茶、グリーンの3色セット。フェザー大小合計6枚となります。バラ売りはいたしません。革紐はおまけとお考えください。かなり前に購入したUSEDとなります。神経質な方、USED慣れしていない方は購入をお控えください。ネコポスでの発送となります。検索用ジョニーデップビンテージアンティークレザークラフトハンドメイド材質···本革
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