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ルースターキングフェザーセット USED
商品番号 G42871087767
商品名

ルースターキングフェザーセット USED
ブランド名 ルースターキングアンドコー
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルースターキングのレザーのフェザーとなります。元々付属していたボールチェーン等はございません。画像にある物のみのお渡しです。黒、茶、グリーンの3色セット。フェザー大小合計6枚となります。バラ売りはいたしません。革紐はおまけとお考えください。かなり前に購入したUSEDとなります。神経質な方、USED慣れしていない方は購入をお控えください。ネコポスでの発送となります。検索用ジョニーデップビンテージアンティークレザークラフトハンドメイド材質···本革
http://narcologia.ru/goods/providence968694.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce49755.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild515452.html
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