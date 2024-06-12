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Artisan 7D SP トランペット用マウスピース
商品番号 R89799252001
商品名

Artisan 7D SP トランペット用マウスピース
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,983 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ArtisanSPトランペット用マウスピースBach#Bach#Artisan7DSPトランペット用マウスピース試奏のみでほぼ使わず眠っていたマウスピースです。インサートマークはありますが美品の部類に入ると思います。お探しの方よろしくお願いします。種類...トランペット
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