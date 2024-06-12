Artisan 7D SP トランペット用マウスピース

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ArtisanSPトランペット用マウスピースBach#Bach#Artisan7DSPトランペット用マウスピース試奏のみでほぼ使わず眠っていたマウスピースです。インサートマークはありますが美品の部類に入ると思います。お探しの方よろしくお願いします。種類...トランペット