Artisan 7D SP トランペット用マウスピース

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商品詳細
ArtisanSPトランペット用マウスピースBach#Bach#Artisan7DSPトランペット用マウスピース試奏のみでほぼ使わず眠っていたマウスピースです。インサートマークはありますが美品の部類に入ると思います。お探しの方よろしくお願いします。種類...トランペット
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