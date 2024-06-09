長財布☆ジミーチュウ ダークネイビー スタッズ ラウンドファスナー 美品

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ジミーチュウの長財布です。人気のスタッズラウンドファスナーウォレット。カラーはブラックに近いネイビーカラー。小さな星の中央がキラキラしています。ホログラムタグあり。（見えにくかったのでライトで明るくしています）若干香水の匂いがあります。他に目立つ汚れはなく綺麗だと思います。自宅保管品ですので細かい汚れなど気にされる方はご遠慮ください。横幅19センチ高さ11センチマチ1.7センチ#長財布#ジミーチュウ#スタッズ#スター#ダークネイビー#ラウンドファスナー#ホログラムタグ#財布#美品