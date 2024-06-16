アンティーク　ヴィンテージ　リング　指輪　刻印

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商品詳細
アンティーク ヴィンテージ リング 指輪 刻印約10.5号終活、断捨離のため出品。ヴィンテージアンティークのため目立つ傷や汚れなしにしてあります。状態は写真をご覧ください。ケースは付きません。素材など詳細は分かりません。鑑定に行けていないお品。鑑定に行けていないお品は刻印、素材、重さの質問はスルーさせていただきます。デザインが気に入られた方に。実家に(いただいたお品、祖母や祖父から譲り受けた)、収納している大量のお品の一つ。鑑定に行っていないお品からダイヤモンド、プラチナ、他にエメラルドと18Kの吉報をいただいております(.❛ᴗ❛.)以下、ご理解いただきたく思います。大量にあるため、鑑定には行っておりません。デザイン重視でお求めください。たまに掘り出し物があるようで、骨董品も18Kやエメラルドなど鑑定していないものはわからず出品しております。ご理解ください。コメント中でも、ご購入ボタンを押された方を優先とさせていただきます。
http://narcologia.ru/goods/seamless223129.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless14759.html
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