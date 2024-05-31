喜平　Italy スターリングシルバー925チェーン　3mm巾純銀16インチ

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ご覧いただきありがとうございます。商品番号 LME2-16w3①イタリア製 シルバー喜平長さ 40センチ 16インチ巾 3ミリ素材 シルバー925刻印あり#獅子丸ネックレス#獅子丸イタリア当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。サイズや長さ、重さ等なるべく正確に測定致しておりますが、あくまでも素人による採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。madeinItaly材質···シルバーカラー···シルバー