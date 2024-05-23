ポールスミス スーツ L2

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商品詳細
季節感...春,秋,冬カラー...ブラックポールスミススーツL2になります。ジャケットタグ記載L2チェスト100ウエスト88身長175COL191実寸肩幅47cm身幅53cm着丈69cm袖丈61cmウエスト45cm股下73cm裾幅20cmダブル幅4cm
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