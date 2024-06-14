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A.S.H x THIS IS MY SPORTSWEAR cap
商品番号 T96321633623
商品名

A.S.H x THIS IS MY SPORTSWEAR cap
ブランド名 ハーフトラックプロダクツ
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ashツバ短キャップです。thisismysportswearボディにasimocrafts、solworks、halftrackproductsの頭文字を刺繍したデザインです。5回程着用。一回ネットに入れて洗濯しました。目立った汚れはありませんが、あくまで中古品としてご検討ください。timsのキャップをお持ちの方はご存知かと思いますが、ツバが柔らかく形に個体差がある為、画像の物でご了承頂ける方よろしくお願いします。素材···ナイロンカラー···グレー折り畳んで発送頂します。ハーフトラックプロダクツタコマフジthisismysportswearカラー···グレー
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