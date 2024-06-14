ライオンハート/タテガミブレスレット/シルバー925

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商品詳細
素材シルバー925(いぶし仕上げ)チェーン全長20cmサイズ詳細【幅】0.8cm【手首回り】18cm前後50,600円（税込）で購入したものですが、試着をしただけで自宅保管していたものなので、大変キレイな状態です。付属の巾着袋と買物袋もお付けします。※出品を急遽取り下げる場合があるかもしれませんので、購入をご検討の方はお早めに判断願います。
http://narcologia.ru/goods/secretarial278116.html
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