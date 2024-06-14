プーマ スウェード VTG(ヴィンテージ) 374921 05

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【商品情報】メインカラー···ブラックスニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···スエード合わせやすく、良い雰囲気があって、さらに価格以上の品質があると思っていて、かなり良いスニーカーです！スエード素材が上品でこれからの秋冬にも活躍してくれます！【使用状況】数時間程度しか履いていないので、使用感はほとんどないです！箱付きですが、画像の通り箱には若干の凹み等あります！付属している白い紐は一切使っていないまま一緒に送ります！【販売について】即購入OKです！やり取りをしていても、購入された方優先にさせていただきますので、ご了承ください。【出品の経緯】購入したもののあまり履く機会がなく、断捨離中なので出品しました！メインカラー···ブラックスニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···スエード