【希少Lサイズ厚手】カーハート　ナイロンプルオーバーパーカー　ニンバス　入手困難

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★ご覧頂きありがとうございます！・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。【希少サイズ、生地】裏地が厚手でかなり暖かいので真冬でも着用できます。希少なLサイズとなっておりますのでストリートスタイルにもハマると思います！・新商品は入荷次第、随時出品しております。ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。ヴィンテージをはじめ、ビッグシルエットやビッグサイズなどメンズライクにオススメなジャケットアウターやパーカースウェットニットセーターをメンズからレディースまで揃えております！ ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #古着屋101★商品情報・ブランド：カーハート carhartt・色柄：ブラック 黒・サイズ表記：L・素材：ナイロン・状態：USED★サイズ詳細（単位：cm）平置き採寸着丈：72身幅：59肩幅：50袖丈：67※多少の誤差は、ご容赦下さい。★発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1〜3日以内に発送させて頂きます。★注意事項・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。・古着特有の匂い、毛がついている場合があります。洗えば取れますので、気になる場合はご購入をご遠慮ください。・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。★さいごに皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく思っています。是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。