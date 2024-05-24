ラディック60年代を代表するパイオニアスネアドラムです。カラーはブルースパークル。サイズは14×5。シリアルナンバーより64年のモデルと思われます。ニッケルブラスフープが装着され、パーツ類もニッケルメッキ仕様の大変希少な一台です。内蔵ミュートは赤フェルトです。ストレイナー付近にかなり小さなエクストラホールが2つございますが、ほとんど目立たない状態で、音に影響はございません。スネアのサウンドは素晴らしく、正に王道60sラディックの音です。個人的には8テンションのジャズフェスティバルよりも音が温かくオープンなので、歌物やアコースティックな音楽にはこれ以上ない一台だと思います。どうぞよろしくお願いいたします。種類···スネア



Ludwig 60年代製 Pioneer ブラスフープ スネアドラム ラディック-



Vintage 60年代 Ludwig Pioneer SilverSpkl 14x5



Ludwig 60年代製 Pioneer ブラスフープ スネアドラム ラディック-



Ludwig 【VINTAGE】63' Pioneer Sparkling Champagne Pearl 14



Vintage 60年代 Ludwig Pioneer SilverSpkl 14x5



Ludwig 【VINTAGE】60's Pioneer Black Diamond Pearl 14



Ludwig 60年代製 Pioneer ブラスフープ スネアドラム ラディック-



Ludwig 60年代製 Pioneer ブラスフープ スネアドラム ラディック-



Ludwig 60年代製 Pioneer ブラスフープ スネアドラム ラディック-



中古】60年代ludwig(ラディック）6.5インチパイオニアスネアドラムの ...



Vintage 60年代 Ludwig Pioneer SilverSpkl 14x5



1965's PIONEER 14



1965's PIONEER 14



GATEWAY特選ビンテージ】LUDWIG / 1961 PRE-SERIAL PIONEER 14x5.5 ※超 ...



ラディック Ludwig スネア-