Ludwig 60年代製 Pioneer ブラスフープ スネアドラム ラディック

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商品詳細
ラディック60年代を代表するパイオニアスネアドラムです。カラーはブルースパークル。サイズは14×5。シリアルナンバーより64年のモデルと思われます。ニッケルブラスフープが装着され、パーツ類もニッケルメッキ仕様の大変希少な一台です。内蔵ミュートは赤フェルトです。ストレイナー付近にかなり小さなエクストラホールが2つございますが、ほとんど目立たない状態で、音に影響はございません。スネアのサウンドは素晴らしく、正に王道60sラディックの音です。個人的には8テンションのジャズフェスティバルよりも音が温かくオープンなので、歌物やアコースティックな音楽にはこれ以上ない一台だと思います。どうぞよろしくお願いいたします。種類···スネア
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