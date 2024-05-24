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Ludwig 60年代製 Pioneer ブラスフープ スネアドラム ラディック
商品番号 R61615528901
商品名

Ludwig 60年代製 Pioneer ブラスフープ スネアドラム ラディック
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 19,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラディック60年代を代表するパイオニアスネアドラムです。カラーはブルースパークル。サイズは14×5。シリアルナンバーより64年のモデルと思われます。ニッケルブラスフープが装着され、パーツ類もニッケルメッキ仕様の大変希少な一台です。内蔵ミュートは赤フェルトです。ストレイナー付近にかなり小さなエクストラホールが2つございますが、ほとんど目立たない状態で、音に影響はございません。スネアのサウンドは素晴らしく、正に王道60sラディックの音です。個人的には8テンションのジャズフェスティバルよりも音が温かくオープンなので、歌物やアコースティックな音楽にはこれ以上ない一台だと思います。どうぞよろしくお願いいたします。種類···スネア
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