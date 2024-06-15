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ルイヴィトン M65068 パンスアビエポルトアドレス GP マネークリップ
商品番号 T89394598057
商品名

ルイヴィトン M65068 パンスアビエポルトアドレス GP マネークリップ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 5,658 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。とても大切に使用していたマネークリップになります。付属品は1枚目画像の物全てになります。使用頻度は10回程度です。画像の様に擦り傷等はあります。撮影環境でゴールドに目ないのですが、実物はゴールドです。084LOUISVUITTONルイヴィトンM65068パンスアビエポルトアドレスGPマネークリップユニセックスルイヴィトンのパンス・ア・ビエ・ポルトアドレス(マネークリップ）です。マネークリップ以外にも書類用のクリップとしてもとってもオシャレなアイテム。シンプルで飽きの来ないデザインなので末永くご愛用頂けますブランドLOUISVUITTONルイヴィトンサイズ約W5cm×H3cm重量　13gカラーGP(ゴールド)カラー···ゴールド
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