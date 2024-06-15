送料無料 バンソン アームシェード TJV-2222 モノグラム トムとジェリー

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【実寸】Fサイズ→長さ:44.5cm/上袖幅:13cm/下袖幅:8.5cm【仕様】※Tシャツは別売です・ドライ生地・トムとジェリーやオイル缶などモチーフは全てプリント【商品説明】ヴァンソンのアームカバー、2022年夏モデルの新作です。TOMandJERRYとの超人気コラボレーションです。TOM＆JERRYらしいコミカルなアートが◎です。ストレッチの効いたドライ生地であしらわれており、日焼け対策としてツーリングやアウトドアや釣りなどに重宝します♪重ね着風のレイヤードコーデにもオススメです♪VANSONとアニメの世界観が見事に融合したコラボで、使用するだけで十分に個性を主張できるサポーターです♪【ブランド説明】1975年、ボストンで誕生しました。バイカーを中心に愛されている名門ブランドです。バイク・オートバイ乗りに多大な支持を受けてモーターサイクルのパイオニアブランドとして確固たる地位を築いています。ハーレー乗りにも人気です。【ブランド】vanson(バンソン)×TOMANDJERRY(トムとジェリー)【素材】ポリエステル93%ポリウレタン7%【品番】TJV-2222【定価】4,290円(税込)【色】モノグラム【状態】新品【配送方法】ネコポス※全国一律送料無料です。※送料無料実現のため、上記以外の配送方法を使用する場合がございます。※何点か購入していただいた場合、まとめて発送させていただきます。カラー...ブラック