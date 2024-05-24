九谷焼　円山作　香炉　新品未使用

九谷焼 円山作 香炉 新品未使用祖母の代からのかなり古いものです。一度も使用したことはありません。かなり綺麗な状態です。サイズは、直径15cm、高さ17cm、内径8.5cmほどです。写真の専用箱に梱包の上、発送致します。ぜひご検討ください(*^^*)種類···その他#九谷焼#香炉種類···香炉主な素材···銅種類···香炉



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