PIAGET ピアジェ ポセションリング #58 リング・指輪 K18

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PIAGETピアジェポセションリングリング・指輪K18サイズ58(18相当)ご覧頂きましてありがとうございます。自宅に保管されてた品物です。個人保管されてたことをご理解頂ける方、宜しくお願い致します。