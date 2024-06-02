シルバー925／スカル・リング

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シルバー925製のスカルリングです。ノーブランドですが精巧に造られていてボリュームもあり、かなりカッコイイですよ。未使用品ですがシルバー特有の擦れや小キズはご容赦ください。箱等はありませんので予めご了承ください。【サイズ】19号オールドアメリカンヴィンテージホットロッドカスタムスタイルローライダーロカビリーロックンロールオールディーズピンクドラゴンクリームソーダスカル髑髏バイカーハーレーライダースアメカジ古着