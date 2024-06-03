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ESP Navigator ベース　ハードケース
商品番号 E69518066295
商品名

ESP Navigator ベース　ハードケース
ブランド名 イーエスピー
特別価格 税込 3,439 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げESPNavigatorベース用　ハードケースの出品です。ESPAMAZEジャズベースで使用してました。使用機会が減ったため出品します。購入時は25000円程だったかと思います。使用に伴う小傷などはありますが大事に使っていたので比較的綺麗だと思います。探されてる方いかがですか？他でも出品してるためなくなり次第終了となります。
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