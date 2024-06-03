ESP Navigator ベース　ハードケース

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最終値下げESPNavigatorベース用 ハードケースの出品です。ESPAMAZEジャズベースで使用してました。使用機会が減ったため出品します。購入時は25000円程だったかと思います。使用に伴う小傷などはありますが大事に使っていたので比較的綺麗だと思います。探されてる方いかがですか？他でも出品してるためなくなり次第終了となります。