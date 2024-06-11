美品DIOR✖️ピータードイクバケットハット

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商品詳細
ブランド】ディオール（DIOR）【アイテム】帽子【商品名】【033C906P4511】×ピータードイグライオン刺繍パッチハット【カラー】ブラック【サイズ】L【品質表示】(表地),コットン,(その他),ポリエステル,(トリミング),アクリル40%,ウール25%,コットン20%,ポリエステル15%新作DIORANDPETERDOIGボブハットコットンキャンバス無地ブラック黒当たり前ですが、正規品です。BUYMAでも127,939円で完売しています。プレゼントで頂き、試着をしてそのまま閉まってありました。タグ、箱、袋全てそのままです。文句なしの美品です！！
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