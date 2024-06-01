新品・未使用！bountyhunter BXH ロゴリング 約19〜20号

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商品詳細
新品・未使用！バウンティハンターのBXHロゴリングになります。現在通販とSENDAIしか無い為、小物店の販売が少ない為レアだと思います。シンプルなのでBXHロゴが目を惹きます。BXH店舗で購入した正規品です。サイズ 約19〜20号sirver925新品・未使用ですが、状態は写真にてご確認をお願い致します。#バウンティーハンター#BOUNTYHUNTER#BXH#スカル君#スカルくん
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