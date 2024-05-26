スポーツネックレス エルグ ZERO BK/49cm 体幹 バランス 新品未使用

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新品未使用erg（エルグ）ネックレスです。大会の賞品として入手しましたが、別のモデルを使用中のため出品しました。・品名：シナプスネックレスZERO・カラー：ブラック×ブラック・サイズ：49cm・原産国：日本【下記メーカーホームページより】『エルグだけが、できること。』エルグは希少なミネラル鉱石に特殊な周波数で振動を保存させる機能製品です。その素粒子レベルの振動が、まるで神経伝達を命じる「シナプス」のように身体に共鳴し、バランスやパフォーマンスをアップさせる事を目的で作られております。［素 材］ループ（Φ5mm）：エラストマー アタッチメント：軽量アルミ合金、ミネラル鉱石・レア鉱石含有［重 さ］約12g［原産国］日本●アルミ合金アタッチメント・エルグパウダーに新たなレア鉱石追加軽量なアルミ合金はひとつひとつ削り出しで作られ、アルマイト加工により鮮やかな仕上がりとなりました。このアタッチメントにエルグパウダーを密閉封入。更に新素材として海底系レア鉱石も同時封入し、パフォーマンスアップに加え精神的安心感も追求したモデルとなっております。●三井化学製エラストマー採用水に強く軽量な三井化学製エラストマーをループ本体に採用、あらゆるスポーツシーンに適応します。さらに素材として肌触りが良く張りがあるため、ラウンドシェイプが綺麗に保たれアスリートの激しい動きにもバツグンの着用感で応えます。カラー...ブラック