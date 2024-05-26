オリヒカ　ブラウンスーツ　10month 170cm A5

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商品詳細
オリヒカのセットアップスーツですサイズはA5170cm〜175cm程の方がジャストかと思います。色味は深いブラウンなので秋冬にぴったりです真夏を除く10ヶ月着用可能という意味を持った10monthモデルジャケットとパンツ単体でも使い回せます裾はダブル仕上げです宜しくお願い致します
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