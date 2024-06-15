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定価5.9万★Justin Davis クロスネックレス いぶし50cm
商品番号 L75030945681
商品名

定価5.9万★Justin Davis クロスネックレス いぶし50cm
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 11,061 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JustinDavis（ジャスティンデイビス）のHEAVYCROSSチェーンです。クロスモチーフの太めチェーン。ブレスレットとしても着用可能。サイズ違いの40cmも出品中です。「JustinDavis」のチェーン出品一覧→#pvfbt28619JustinDavisチェーン「JustinDavis」の出品一覧→#pvfbt28619JustinDavis●他にも多数出品していますので、ぜひご覧ください。●また商品は随時追加していきますのでぜひ出品者フォローをお願いいたします。●値下げ交渉可能です。　また、出品商品はいいね数やアクセス数など出品状況によって　値上げする事がありますのでお早めにご購入をお願いします。------------------------------品番：SNJ121定価：59,400円サイズ：全長50cm（アジャスター5cm含む）状態：特筆すべきダメージのない美品カラー：シルバー、いぶし素材：シルバー925付属品：なし------------------------------ご購入前に自己紹介をお読みください。その他Roen（ロエン）、roarguns（roar）、LGB（ルグランブルー）、JustinDavis、glamb、ISAMUKATAYAMABACKLASH、NOID.（ノーアイディー）、MoonageDevilment、PUERTADELSOLなど多数の商品を格安で出品中です。#JustinDavis#ジャスティンデイビス#アクセサリー#ネックレス#ペンダントネックレスブレスレットリング財布バングルピアスチェーンメンズレディース26680
http://narcologia.ru/goods/injure633367.html
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