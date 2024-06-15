【入手困難】西ドイツ製　アディダス　中綿　ナイロンブルゾン　肉厚　刺繍　ベージュ

オシャレさんいらっしゃいませ^^閲覧いただきありがとうございます！即購入、お値引き交渉welcomeです♪♪誠心誠意ご対応させていただきます(^^)◯◯円購入希望とコメントしていただけると対応しやすいです！ ↓↓ #古着屋LIEN_取扱商品※トラブル防止のため、 プロフィール一読お願いいたします。 ●お得な【フォロー割】①SHOPをフォローする②【フォロー割】とコメントする2001〜5000円 →100円引5001〜10000円 →300円引10001〜15000円 →600円引15001〜 →1000円引———◆商品詳細◆———○商品名【入手困難】西ドイツ製 adidas 中綿 ナイロンブルゾン 刺繍ロゴ バイカラーその他ブルゾン→#古着屋LIEN_ブルゾン○ポイント・W.GERMANY製・デサント・トレフォイルロゴ・ワンポイントロゴ・スリーストライプス・好配色○カラーベージュ レッド 赤/バイカラー○サイズ【平置き】(cm)表記:M実寸:M〜L肩幅ーラグラン身幅ー55袖丈ー50(身幅〜袖)着丈ー63※生産国やメーカーでサイズ感が 異なります。実寸サイズを必ず ご確認ください。※素人採寸のため誤差はご了承ください。○コンディション・状態良好・年代物のため細かなスレ、汚れあり (画像16枚目参照)・多少の使用感ありますが、 古着の味としてお楽しみください^^ まだまだたくさんご着用いただけます。※使用感は個人差があります。 気になる所は質問していただき、 ご納得の上ご購入ください。○素材ポリエステル コットン ナイロン アクリル———————————#古着屋LIEN_adidas#古着屋LIEN_取扱商品No.111906044当SHOPでは菅田将暉、在原みゆ紀、小松奈々さんのような古着好きが好むヴィンテージ商品やレトロ古着を取り扱っております。素材···ナイロンカラー···ベージュジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり（取外し不可）



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