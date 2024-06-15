KITH キス コーチジャケット ストライプ ネイビー L

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ブランド：KITH商品名:DoubleKnitCoachesJacketカラー:Nocturnal(ネイビー)サイズ：L購入場所：KITHTOKYO購入時期：2023年2月状態：室内での試着1回のみ付属品：値札、商品袋2023springにて購入。レシートあり。(個人情報の観点から付属は致しません。)試着1回のみで暗所にて不織布シートにくるみ保管。毛玉、痛み無し。#KITH#kith#キス#コーチジャケット#ブルゾン#ジャケット#シャツ#アウター