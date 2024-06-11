8／31まで値下　ロイヤルオーダー　クラウン＆スター　サファイア

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材質...シルバー装飾...サファイアロイヤルオーダーの定番アイテムスタークラウンのサファイア付きペンダントトップペンダントトップのみ※チェーンや保証書等はありません。10年ほど前に頂いたものです。サファイアが付いているので、受注生産品なので出回っている数は少ない希少品です。無くしたと思ってた物がでてきたので、出品しております。目立つ大きな傷はありませんが、使用感があるのは中古品の為ご了承いただける方のみ、よろしくお願いします。サファイアは9月の誕生石9月生まれの人が付けるのが主流ですが9月生まれの大切な相手がいる人でも付けると運気が上がるとも云われております。自身用でも、プレゼント用でもご検討よろしくお願い致します。