ヴィンテージ スプーン シルバー リング アンティーク ユニセックス ...

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商品詳細
「R_O_L_E_X」silverdesignspoonringロレックスを購入した人しか手に入らない貴重なスプーンを加工したものです。-詳細-材質ステンレスカラーsilverサイズオーダー可能！コメント欄か購入後にお知らせください！まとめ買い→割引します！コメント欄でお知らせください。他にもたくさん出品しています！#smi_leここからチェックできます！他の方と被らないリングですのでアクセサリーお好きな方にオススメです！【検索ワード】vintagespoonringアメリカUSAheretageヘリテイジヒッピー70年代銀食器アンティークシルバー925イニシャルsterlingsilverスターリングシルバーシルバーGIVENCHYTIFFANYNorton
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