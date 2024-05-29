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ヴィンテージ スプーン シルバー リング アンティーク ユニセックス
商品番号 R19014526914
商品名

ヴィンテージ スプーン シルバー リング アンティーク ユニセックス
ブランド名 ロレックス
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「R_O_L_E_X」silverdesignspoonringロレックスを購入した人しか手に入らない貴重なスプーンを加工したものです。-詳細-材質ステンレスカラーsilverサイズオーダー可能！コメント欄か購入後にお知らせください！まとめ買い→割引します！コメント欄でお知らせください。他にもたくさん出品しています！#smi_leここからチェックできます！他の方と被らないリングですのでアクセサリーお好きな方にオススメです！【検索ワード】vintagespoonringアメリカUSAheretageヘリテイジヒッピー70年代銀食器アンティークシルバー925イニシャルsterlingsilverスターリングシルバーシルバーGIVENCHYTIFFANYNorton
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