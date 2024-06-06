silver925 頭金イーグル イーグルフックホイールチェーン ネックレス

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※いきなり購入はご遠慮願います。必ずコメントにて在庫状況の確認お願い致します。[プレゼント企画開催中]★新規フォロワー様には商品ご購入時に¥1200-で出品しているフェザーリングを無料でプレゼント致します。注意)ご購入と同時にフォローしたとコメント欄にてお伝え下さい。コメントが無い場合はプレゼント対象外となります。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜【商品説明】通常価格:16480円特価価格:14800円全てsilver925製(刻印あり)でメッキ、合金商品とは違い、色が剥げることもなく、サビません。シルバー独自のエイジングも楽しめ長くご愛用可能です。安価な安物に比べると作りも素材も全く違うので大変満足出来ると思います。トップとチェーンのバランスと考え3.5mmの太めのチェーンを使用しており存在感のあるアイテムに仕上がっております。◼ブランド:なし◼素材:シルバー925ゴールド部:シルバー925に18kコーティング◼頭金イーグル単品価格:9500円サイズ:80mm×35mm◼イーグルフックホイールチェーン単品価格:6980円サイズ:50cm＊3.5mm※チェーンの長さ変更も受け付けます。10cm/+1500円その他#三代目JSB#JSBブランド#登坂広臣#アメカジ#ネイティブアメカジ#インディアンジュエリー#イーグル#イーグルフック#細角チェーン#やまとネックレス#24karats関連グッズも随時更新していきます！