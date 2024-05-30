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ポールスミス　Paul Smith ネックレス
商品番号 N36461652282
商品名

ポールスミス　Paul Smith ネックレス
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱付き正規品です。5,6年前に購入してから数回しか着用しておらず、ほぼ美品になります。※箱を包む白帯が長期保管の為、汚れております。(写真ご参照お願いします。)※定価:2万円程のモノになります。チェーン長さ:約50cm(45〜50cm間で調節可)トップ全長:約2cm着用する機会がないので、出品いたします。
http://narcologia.ru/goods/injure355467.html
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ポールスミス Paul Smith メンズ ネックレス ネクタイモチーフ 130907 モデル:210｜au PAY マーケット
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【純正紙袋付属】 ポールスミス Paul Smith ネックレス メンズ ダブルタグ ペンダント シルバー 日本製 NECK/JDOUBT 82 クリスマス 彼女 妻 女性 アクセサリー
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Paul Smith ONLINE SHOP｜ポール・スミス
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PAUL SMITH (ポールスミス) ネックレス サイズ:実寸サイズにてご確認ください。
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