ポールスミス　Paul Smith ネックレス

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箱付き正規品です。5,6年前に購入してから数回しか着用しておらず、ほぼ美品になります。※箱を包む白帯が長期保管の為、汚れております。(写真ご参照お願いします。)※定価:2万円程のモノになります。チェーン長さ:約50cm(45〜50cm間で調節可)トップ全長:約2cm着用する機会がないので、出品いたします。