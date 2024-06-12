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商品詳細
コメント、購入前に必ずプロフィール欄の確認お願い致します！私の他商品になります→#すけすにフリース【商品名】デッドストック1999年製patagoniaスナップTネイビーブルー系 グリーン【状態】新品未使用 試着のみの自宅保管になります。【サイズ】Sサイズ実寸は大きめになります￼現行の新品スナップTMサイズくらいです。着丈72CM 身幅61CM平置き、素人寸法になりますので多少の誤差はご了承ください。私の他商品になります→#すけすにアウトドア大人気のパタゴニアスナップボタンフリースになります！こちらは大変希少なデッドストックになります！まずこの年代のデッドストック、新品は出てこないと思います！未洗いなので生地もふかふかです￼￼￼！propsstore（プロップスストア）EPOCH（エポック）creek（クリーク）geek（ジーク）l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）ecwcs（エクワックス）newera（ニューエラ）NIKE（ナイキ）adidas（アディダス）700fill1ldk、puts、cupandcone、j.crew、oldstussy、ステューシー、supreme、カーハート、コロンビア、パタゴニアとの相性もいいと思います！【ご案内】他にも断捨離してますのでVINTAGEUSA製古着80s90sUSEDヴィンテージアメカジオールドスケート古着から春夏物はカットソーシャツTシャツ秋冬物はトラックジャケットスウェットパーカージャケットダウンフリースナイロンアノラック等の商品、小物でしたらスナップバック、6パネル、キャップ、帽子、ニット、ニット帽、ビーニー、ハットなども出品してます！#すけすに古着からご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/organization182162.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate944577.html
http://narcologia.ru/goods/conception995457.html
デッド 超希少 99年 パタゴニア スナップT フリース-eastgate.mk
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超希少カラー】オールドパタゴニア シンチラスナップT レトロ-
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XL 93年 米国製 シンチラ スナップT Patagonia パタゴニア 紺色-
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