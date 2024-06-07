KarlKani セットアップ　トリコロール

90年代、カールカナイのS/Sセットアップになります。ゆったり着られる良いサイズ感、状態良好です。お探しだった方はこの機会にどうぞ。パンツ2ポケットサイズトラックジャケットXL身幅 61cm着丈 77.5cmゆき丈 55.5cmトラックパンツXLウエスト 69cm〜FREE股下 31cm股上 35cm裾幅 33cm全長 63cmワタリ幅 37.5cm2pacや舐達磨のバダサイクッシュなどが愛用してるブランドです他にもカールカナイのベロアのセットアップを出品しています舐達磨 2paczornRalphkowichimctysonベロア セットアップカールカナイkarlkaniFUBUサウスポール ティンバーランド SAKERAPPER90年代 90s80s90年代NBABBOY



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