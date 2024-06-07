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KarlKani セットアップ　トリコロール
商品番号 D23639747063
商品名

KarlKani セットアップ　トリコロール
ブランド名 カールカナイ
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90年代、カールカナイのS/Sセットアップになります。ゆったり着られる良いサイズ感、状態良好です。お探しだった方はこの機会にどうぞ。パンツ2ポケットサイズトラックジャケットXL身幅　61cm着丈　77.5cmゆき丈　55.5cmトラックパンツXLウエスト　69cm〜FREE股下　31cm股上　35cm裾幅　33cm全長　63cmワタリ幅　37.5cm2pacや舐達磨のバダサイクッシュなどが愛用してるブランドです他にもカールカナイのベロアのセットアップを出品しています舐達磨　2paczornRalphkowichimctysonベロア　セットアップカールカナイkarlkaniFUBUサウスポール　ティンバーランド　SAKERAPPER90年代　90s80s90年代NBABBOY
http://narcologia.ru/goods/injure244267.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture359041.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper483609.html

KarlKani セットアップ　トリコロール
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