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90s シルクドソレイユ　ヴィンテージTシャツ　アーカイブ　Y2K
商品番号 C66583166434
商品名

90s シルクドソレイユ　ヴィンテージTシャツ　アーカイブ　Y2K
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90sのシルクドソレイユのTシャツです。このカラーは滅多に見ない珍品です。レア物ですのでかなりお値段つけていますが、わかる方には是非。ご検討よろしくお願いします。肩幅60着丈75
http://narcologia.ru/goods/voiceless728259.html
http://narcologia.ru/goods/update352595.html
http://narcologia.ru/goods/traverse429926.html
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