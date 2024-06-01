エヌハリウッド N.Hoolywood エヌハリ ブルゾン ブラック 黒

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。エヌハリウッドN.HoolywoodBlackPertex®CoachJacketサイズ38着丈65幅67肩幅freePertex®ナイロンの長袖ジャケット。カラーはブラック。スプレッドカラー。フロントはボタン開閉。袖口に同系色のロゴフラッグ。伸縮性のある袖口と裾。一枚持っておきたい使い勝手のよいシンプルな形、デザインです。軽めの素材で今の時期とても使いやすいブルゾンなので、是非お探しの方、ご縁がありましたら幸いです。2回着用。目立つ汚れなく美品と呼べるレベルかと思いますが、中古品にご理解いただけます方よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/moisture822869.html
http://narcologia.ru/goods/Adder387275.html
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