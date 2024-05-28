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土日限定価格！【新品未使用】ナイキ ワッフル ワン ライトチョコレート
商品番号 H94788864558
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土日限定価格！【新品未使用】ナイキ ワッフル ワン ライトチョコレート
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,145 円
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商品詳細

新品未使用のナイキワッフルワン箱はありませんサイズ：28㎝カラー：ライトチョコレートアイコニックなワッフルスニーカーのシリーズナイキワッフルワンは伝統あるNikeRunningで人気を誇るあらゆる要素と斬新なイノベーションをバランスよく搭載した一足です耐久性に優れた新しいプラスチックヒールクリップでさらにエネルギッシュに透明なメッシュと高級感のあるスエードを組み合わせ夏にピッタリのデザインを実現弾むような新しいミッドソールにはクラッシックなウェッジ型を採用改良されたワッフルアウトソールがサポート性とクラクションを発揮し信頼の履き心地を提供しますご理解ある方はご検討下さい#NIKE#ナイキ#スニーカー#ワッフルワン#ライトチョコレート#新品未使用
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