COMME CA MEN コインケース　小銭入れ　迷彩

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商品詳細
いただきましたが、使用しないので出品します。商品の確認のため開封しましたが未使用です。コムサ系のメインブランド、コムサメン（COMMECAMEN)の迷彩プリントサークルコインケース。迷彩柄をあしらった、持ちやすさ、使いやすさを兼ね合わせたサークルタイプのコインケースです。定価：8640円（税込み）販売元：（株）ファイブフォックス
http://narcologia.ru/goods/housekeeper20109.html
http://narcologia.ru/goods/troupe894011.html
http://narcologia.ru/goods/diamond764058.html
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