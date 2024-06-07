最安値　Pt850 プラチナ 喜平ネックレス 10g 50cm 6面ダブル

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着用回数5回程度造幣局検定刻印入（ホールマーク入）貴金属製品の品位試験を行い、この試験に合格したものには、証明記号を打刻してその品位を証明しています。この証明記号を通称「ホールマーク」といいます。商品喜平ネックレスPT850プラチナ6面ダブル10g-50cm素材PT850プラチナ重量10.4g長さ50cm幅2.30mm金具引き輪引き輪受幅3.5mm備考造幣局検定刻印入（ホールマーク入）材質···プラチナ