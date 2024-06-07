バーバリーロンドン ２釦 シングルスーツ グレー ストライプ AB５ ...

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ブランドBURBERRYLONDONバーバリーロンドン＜商品説明＞バーバリーロンドンのスーツのご紹介です ２釦背抜き サイドベンツツータック ダブル ＜素材＞表羊毛７８％ポリエステル２２％裏キュプラ ＜カラー＞グレー ストライプ ＜サイズ＞ AB５ジャケット 肩幅 約４７ｃｍ 着丈 約７５ｃｍ 身幅 約５４ｃｍ 袖丈 約６０ｃｍ パンツ ウエスト 約８４ｃｍ（約６ｃｍ延長可能）股上 約２８ｃｍ股下 約７４ｃｍ（シングル直約３．５ｃｍ延長可能）腿幅 約３０ｃｍ裾幅 約２３ｃｍ ※採寸に関しましては、平置きで素人が採寸してますので多少の誤差はご了承下さい。＜状態＞多少の使用感はありますが、生地等はしっかりしているのでまだまだご愛用いただけます気になるようなダメージ等はないと思います