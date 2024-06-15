クロムハーツ CHROME HEARTS リング

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商品詳細
材質···シルバーカラー···シルバー数年前に譲って頂いた物になります。譲り受け当初より、写真以外の物はありません。正規品等の正確な確認はできておりません。使用ができないほどのダメージはありませんが、傷や凹み等があります。サイズは、直径（内）約21ｍｍ、厚み約3ｍｍ高さ約5.5ｍｍです。当方は親指にはめておりました。号数は計測するものがないので不明です。中古品、傷や細かい凹み等、ギャランティー等がなく正規品未確認商品ですので購入後のクレームや返品はできません。#CHROMEHEARTS#クロムハーツ#BWL#ガボール#A＆G#シルバー925#指輪#シルバーリング
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