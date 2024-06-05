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E.TAUTZイートウツ花柄シャツブルゾンジャケットアロハシャツファティーグ総柄
商品番号 R83989769336
商品名

E.TAUTZイートウツ花柄シャツブルゾンジャケットアロハシャツファティーグ総柄
ブランド名 イートウツ
特別価格 税込 11,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます。こちらイートウツのシャツブルゾンでございます。細部まで非常にこだわられたデザイン、つくりになっておりかっこいアイテムです。柄も大きめなのでインパクトもあり、存在感があります。状態は美品です。サイズはMで肩幅59,身幅68,着丈78センチです。コレクションしていましたがまとまったお金が必要なため泣く泣く出品です。かなり稀少なものですのでこの機会に是非！フォロー登録などもよろしくお願い致します。その他にもお安く珍しいもの出品しておりますので下のタグから是非見て下さい！#おしゃれだこetautzカラー···レッド柄・デザイン···花柄素材···コットンジップ・ボタン···ボタン留め季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/troupe554811.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose599040.html
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