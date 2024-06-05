E.TAUTZイートウツ花柄シャツブルゾンジャケットアロハシャツファティーグ総柄

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ご覧頂き誠にありがとうございます。こちらイートウツのシャツブルゾンでございます。細部まで非常にこだわられたデザイン、つくりになっておりかっこいアイテムです。柄も大きめなのでインパクトもあり、存在感があります。状態は美品です。サイズはMで肩幅59,身幅68,着丈78センチです。コレクションしていましたがまとまったお金が必要なため泣く泣く出品です。かなり稀少なものですのでこの機会に是非！フォロー登録などもよろしくお願い致します。その他にもお安く珍しいもの出品しておりますので下のタグから是非見て下さい！#おしゃれだこetautzカラー···レッド柄・デザイン···花柄素材···コットンジップ・ボタン···ボタン留め季節感···春、夏、秋