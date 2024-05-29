THE NORTH FACE アンタークティカ バーサ ロフト ジャケット L ...

THENORTHFACEアンタークティカバーサロフトジャケットLサイズNA61930黒【商品説明】THENORTHFACE史上最高のかさ高と温かさを持つフリース生地を採用した防寒ジャケットです。寒冷地での活動を想定し、前身頃部分は毛足の長いスーパーロフトフリースを二重仕様に。生地間のデッドエアを大きく広げて保温効果を高めており、防風シェルと組み合わせることで、活用幅が広がります。袖は操作性を重視したストレッチフリース素材を使用。脇に配置したベンチレーションが蒸気を放出し、素早い体温調節が可能。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用しています。【サイズ】Lサイズ着丈66身幅53肩幅50袖丈62(ウェブ上のサイズを転記しています。)中古品になりますので、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。よろしくお願いします。#THENORTHFACEカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップ



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