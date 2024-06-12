CONVERSE スケートボーディング

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商品詳細
カラー・・・オレンジサイズ・・・23.5こちらで譲っていただきましたが、サイズが合わず出品します。2、3回ほど使用して、美品かと思いますが、中古品、自宅保管ですのでご理解下さる方のみよろしくお願いします。スニーカー型···ローカット(Low)メインカラー···オレンジ
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