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CONVERSE スケートボーディング
商品番号 X48506881954
商品名

CONVERSE スケートボーディング
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー・・・オレンジサイズ・・・23.5こちらで譲っていただきましたが、サイズが合わず出品します。2、3回ほど使用して、美品かと思いますが、中古品、自宅保管ですのでご理解下さる方のみよろしくお願いします。スニーカー型···ローカット(Low)メインカラー···オレンジ
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