マフィア　ギャング　リング　20号

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商品詳細
マフィア等がつけているブラックオニキスのシルバーリングです 30年ほど前にメキシコで購入しました 使用に伴う小さなこぎつ等はありますが特筆するダメージはございません普通のリングとは違い角張ったデザインが印象的です お探しの方は是非どうぞ いきなりの購入は控えてください質問等からコメントお願いします
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