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マフィア　ギャング　リング　20号
商品番号 N43947001379
商品名

マフィア　ギャング　リング　20号
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 8,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マフィア等がつけているブラックオニキスのシルバーリングです　30年ほど前にメキシコで購入しました　使用に伴う小さなこぎつ等はありますが特筆するダメージはございません普通のリングとは違い角張ったデザインが印象的です　お探しの方は是非どうぞ　いきなりの購入は控えてください質問等からコメントお願いします
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