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AKM レザージャケット
商品番号 Y21542758050
商品名

AKM レザージャケット
ブランド名 エイケイエム
特別価格 税込 21,285 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎カラー　＝　ベージュ⭐︎サイズ　＝　S⭐︎柄・デザイン　＝　無地⭐︎素材　＝本革（牛革）⭐︎季節感　＝　春、秋、冬⭐︎中古品としてご理解ある方、ご検討よろしくお願　　い致します。
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