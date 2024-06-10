seventeen あいのちから　クリスマススペシャルBOX

seventeenあいのちから クリスマススペシャルBOXポストカード1種ステッカーセット14種メッセージカード13種封入トレカ9種(スンチョル、ジョシュア、ウォヌ、ウジ、ミョンホ、ミンギュ、ドギョム、スングァン、バーノン)ユニバ特典13種未使用のものになります。購入後そのまま保管しておりました。素人保管、スンチョルメッセージカードに初期傷ありのため気になる方はご遠慮ください。※プロフィール必読後即購入可



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