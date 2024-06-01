SONY PlayStation4 ペルソナ5 限定版 スターターリミテッド版

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ペルソナ5のソフトも付いた、限定スターターリミテッドパックです！動作品、HDD容量1TBでたっぷり遊べます！匿名配送も可能(^^)【概要】メーカー：SONYソニー品 名：PlayStation4ペルソナ5限定版品 番：CUH-2000BB01/CUHJ-10012システムバージョン：10.01【商品内容】掲載写真1枚目にあるものが全てです。・元箱・ゲーム機本体・純正コントローラー・ペルソナ5のソフト・電源ケーブル・HDMIケーブル・USBケーブル・各種書類※ヘッドセットのみ欠品していますが、通常使用に影響はありません【商品状態】起動・動作確認済み。初期化済みです。中古の為、外観面に使用感ある箇所もありますが、出品に際し、丁寧に清掃・チェックしています。外観状態に関しては、掲載写真にてご判断下さい。【発送について】適切な梱包材を使用して丁寧に梱包し発送します。配送業者は、ヤマト運輸か佐川急便のどちらを予定しています。匿名配送の場合、配送料金が変わる為、ご希望の方は事前にコメントにてお問い合わせ下さい。【その他】状態判断はあくまで主観での判断となりますが、実物との相違が無いよう心掛けて記載してます。掲載写真と本文内容をご確認の上、ご検討頂けますと幸いです。#ソニー#SONY#ペルソナ5#ps4