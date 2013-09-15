エレファントカシマシ 2009年10月 日比谷野外音楽堂 ※初回限定盤※美品

☆ご覧頂きありがとうございます^^☆エレファントカシマシ『復活の野音2013.9.15日比谷』ドキュメントDVDとの2枚組。※帯ありDisc1(10/24)Disc2(10/25)Disc3BonusDisc☆初回限定盤特典☆\u2028・完全枚数限定LP仕様ジャケット\u2028・写真集付(オールカラー48P)\u2028・BonusDisc付:特別編集版「ファイティングマン」ライブ映像、メンバーインタビュー\u0026野音メイキング映像（とても面白いです^^）発売年 2010年※ケースは大きな汚れもなく綺麗です。※写真集もあまり開いてないので綺麗です。※ディスクは数回再生しましたが目立った傷や汚れもなく綺麗な方だと思います♪(^-^)ですが長期保管のため神経質な方は良くお考え上ご購入お願い致します。よろしくお願いします(^_−)−☆#エレファントカシマシ#エレカシグッズ#エレカシ#宮本浩次#DVD



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