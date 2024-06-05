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攻略本 がんばれゴエモン外伝 きえた黄金キセル 完全攻略テクニックブック
商品番号 F36715600388
商品名

攻略本 がんばれゴエモン外伝 きえた黄金キセル 完全攻略テクニックブック
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますポリ袋に入れ気泡緩衝材で包みらくらくメルカリ便のネコポスにてお送りします今までネットでの個人間取引で古本を多数購入してきましたが、大きな傷や汚れがある場合でも《目立った傷や汚れなし》や《やや傷や汚れあり》と表記されていることは少なくありません。そういったものと比べると実際の状態通りの表記をしていると思います。また、本の内部を撮影する際には現状以上に商品が傷むことがないように開くのは最小限に止めるように努めています#攻略本_メル購入、質問の前にプロフィールをお読みください何かありましたらコメントよりお問い合わせくださいよろしくお願いします
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